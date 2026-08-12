Jardim, sobre torcida do Cruzeiro: “Não entendo por que tanto ódio”

A torcida do Cruzeiro não perdoou Leonardo Jardim, técnico do Flamengo, proferindo xingamentos ao português antes de a bola rolar no Mineirão, nesta quarta-feira (12/8). O treinador, por sua vez, em declarações à imprensa antes do começo da partida – válida pelas oitavas de final da Libertadores -, lamentou o “ódio” do torcedor da Raposa.

Segundo o próprio, voltar ao estádio onde trabalhou por praticamente todo o ano de 2025 é “gratificante”. No entanto, disse não entender a mágoa da torcida mineira.

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“Para mim, é motivante vir outra vez ao Mineirão. Uma casa e uma torcida que conheço muito bem. Sinceramente, não entendo por que tanto ódio às vezes, quando as coisas foram muito claras… Mas ok, aceito. É melhor falar mal do Jardim do que assumir a verdade. Mas neste momento o espetáculo é o mais importante”, disse.

Jardim deixou o Cruzeiro ao fim de 2025, quando a Raposa chegou à semifinal da Copa do Brasil, mas caiu perante o Corinthians. Mesmo com contrato até o fim de 2026 e a expectativa de manutenção, ele anunciou sua saída visando resguardar a “saúde mental”. No entanto, assinou com o Flamengo três meses depois.

Este, aliás, é o segundo jogo de Leonardo Jardim contra o Cruzeiro após deixar o clube. A primeira oportunidade foi logo em sua segunda partida pelo Fla, em março, pela quinta rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu por 2 a 0, com direito a muitos xingamentos do torcedor visitante no Maracanã.

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