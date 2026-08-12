Confusão e gás de pimenta marcam entrada de flamenguistas no Mineirão

A entrada de parte da torcida do Flamengo no Mineirão terminou em grande confusão nesta quarta-feira (12). O tumulto aconteceu antes do duelo contra o Cruzeiro, pela ida das oitavas de final da Libertadores. Faltando cerca de 30 minutos para a bola rolar, uma aglomeração de torcedores tomou a esplanada do estádio. A multidão se concentrou bem em frente às catracas do setor visitante. A confusão começou quando alguns flamenguistas tentaram pular as roletas de acesso.

Essa tentativa gerou um aglomerado de torcedores nas catracas, e outro grupo foi afastado para evitar uma confusão ainda maior. Os torcedores que já estavam próximo a catraca conseguiram entrar.

A situação fugiu do controle quando a Polícia Militar interveio com gás de pimenta e cassetetes para dispersar os torcedores. O confronto durou pouco e terminou com alguns flamenguistas detidos — tanto os envolvidos no tumulto quanto os que tentaram pular a catraca. Em seguida, os policiais liberaram os demais torcedores para entrar no Mineirão, onde a maior parte da torcida rubro-negra já acompanhava a partida.

Por fim, Cruzeiro e Flamengo disputam nesta noite o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A volta, portanto, será na próxima quarta-feira, dia 19, no Maracanã.

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