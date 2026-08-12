Vanderlei Luxemburgo declara patrimônio de R$ 3,7 milhões à Justiça Eleitoral

O ex-treinador Vanderlei Luxemburgo declarou um patrimônio total de R$ 3,77 milhões à Justiça Eleitoral para disputar uma vaga no Senado pelo estado do Tocantins. Com passagens pela Seleção Brasileira e por grandes clubes do futebol brasileiro e mundial, ele registrou a lista de seus bens junto ao Tribunal Superior Eleitoral. A apresentação dos valores atende a uma exigência legal para todos os postulantes às eleições deste ano.

Dentro do conjunto de bens informados pelo candidato do Podemos, os imóveis representam a maior fatia do valor acumulado ao longo da carreira esportiva. Luxemburgo indicou a posse de três apartamentos, sendo o imóvel mais valioso estimado em R$ 1,5 milhão e os outros dois precificados em R$ 305 mil cada um. Além disso, a lista inclui um prédio comercial, uma residência de R$ 250 mil, uma sala comercial e terrenos espalhados que somam R$ 270 mil.

Vanderlei Luxemburgo também possui automóveis de luxo

Além das propriedades imobiliárias, a declaração oficial de Vanderlei Luxemburgo destaca dois veículos na garagem. O ex-comandante da Seleção Brasileira informou a posse de uma caminhonete Land Rover avaliada em R$ 335 mil e um Jeep Wrangler no valor de R$ 54 mil. Da mesma forma, a prestação de contas aponta participações em empresas, ações no mercado financeiro e depósitos bancários que alcançam aproximadamente R$ 30 mil.

A entrada de Luxemburgo na corrida eleitoral do Tocantins ocorre após tentativas anteriores no cenário político estadual. Em 2022, ele pretendia concorrer ao mesmo cargo, mas a direção do PSB retirou seu nome da disputa na ocasião. Desta forma, o agora candidato busca consolidar sua presença nas urnas e garantir a cadeira no Congresso Nacional após anos de atuação nas comissões técnicas do futebol.





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