Messi volta a campo pelo Inter Miami após morte do pai

Lionel Messi fez primeiro jogo pelo Inter Miami nesta quarta-feira (12/08), cinco dias depois do falecimento de seu pai, Jorge Messi, que morreu aos 68 anos na Argentina. A partida, pela terceira rodada da Copa das Ligas, competição que conta com clubes dos Estados Unidos e do México, foi contra o Leon e terminou com derrota do clube americano pelo placar de 3 a 2.

O camisa 10 entrou no segundo tempo e foi ovacionado pela torcida. No sábado anterior, o camisa 10 ficou fora na derrota para o Monterrey. Na ocasião, Rodrigo de Paul marcou e prestou homenagem ao craque.

O Jogo

O Inter Miami abriu o placar aos 42 minutos com Daniel Pinter. No início do segundo tempo, Daniel Arcila empatou para o León. Yannick Bright recolocou os americanos em vantagem quatro minutos depois. Contudo, o time mexicano reagiu rápido. Domínguez Chonteco empatou novamente e Arcila selou a virada por 3 a 2 aos 40.

A derrota complicou o Inter Miami na Copa das Ligas. O torneio, afinal, reúne clubes dos Estados Unidos e do México. A equipe norte-americana já vinha de tropeço por 2 a 1 para o Monterrey. Naquele jogo, Lionel Messi não esteve em campo.

Carta ao pai

Lionel Messi publicou uma emocionante homenagem ao pai, Jorge Messi, que enfrentou uma doença prolongada. O ex-jogador e empresário faleceu em uma clínica de Rosário, na Argentina, na semana passada. Em uma longa carta, o craque, portanto, relembrou a relação com o pai e destacou a importância de Jorge em sua trajetória no futebol.

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