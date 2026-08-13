Paquetá rechaça sensação de “vingança” por eliminação de 2018

O meia Lucas Paquetá recebeu o prêmio de melhor jogador em campo no empate em 1 a 1 do Flamengo com o Cruzeiro, nesta quarta-feira (12/8), no Mineirão, pela Libertadores. O meia, afinal, marcou o gol que deu sobrevida ao Fla logo em seu primeiro toque na bola, pouco mais de um minuto depois de entrar em campo, substituindo de Arrascaeta no segundo tempo.

Foi seu primeiro gol desde que voltou da disputa da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Ele, aliás, fez somente seu segundo jogo, visto que precisou até mesmo dispensar as férias para acelerar o retorno após sofrer lesão na coxa esquerda durante o Mundial dos EUA, Canadá e México.

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“Muito feliz pelo gol. Trabalhei muito depois da Copa para me recuperar, para estar presente nesse jogo. Fiz o meu máximo, meu esforço. É só meu segundo jogo, ainda sentindo um pouco o preparo físico, o que é normal, mas (fui) coroado com o gol que nos leva pro Maracanã, para decidir do zero. E a gente está confiante que vai ser classificado”, afirmou Paquetá.

Sensação de “vingança” após eliminação do Flamengo em 2018?

Paquetá esteve em campo na última vez que Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram pela Libertadores. Na ocasião, melhor para a Raposa, que venceu na ida, no Maracanã, abrindo uma vantagem de 2 a 0 que o Fla não conseguiu reverter, mesmo vencendo por 1 a 0 em pleno Mineirão. O meia rubro-negro não esteve em campo no jogo de ida, mas participou da volta, sofrendo a eliminação para a Raposa. Para ele, porém, não há sabor de “vingança”.

“É, em 2018 eu fiquei fora do primeiro jogo que a gente perdeu em casa, e aqui a gente venceu, mas acabamos saindo eliminados. Acho que não é questão de vingança, eu respeito muito o Cruzeiro. É fazer o meu, o meu trabalho, defender o Flamengo para que eu possa realizar meu sonho de vencer aqui”, disse.

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