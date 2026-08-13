Fatal Fans oferece aditivo ao Corinthians para renovação de Depay

A novela Memphis Depay ganhou mais um capítulo após o jogador não renovar e afirmar que vai à Justiça contra o Corinthians. A Fatal Fans formalizou um aditivo de R$ 5 milhões ao contrato com o Timão para ajudar a viabilizar a renovação do holandês. A informação inicial foi do Meu Timão.

A proposta, assim, eleva o valor fixo do patrocínio de R$ 22 milhões para R$ 27 milhões, informou a Fatal Fans. O aporte, entretanto, depende de um novo acordo entre o clube e o atacante.

Horas após o Corinthians anunciar o fim do contrato e a desistência de renovar com Memphis, o atacante usou as redes sociais para manifestar seu descontentamento com a diretoria. A saída do jogador de 32 anos ocorreu em 31 de julho, e o clube justificou a decisão alegando motivos “única e exclusivamente” ligados à sua saúde financeira.

O novo acordo

O novo contrato de Memphis com o Corinthians teria duração de dois anos. O acordo, portanto, previa cortes em salários e bônus, além do parcelamento de uma dívida de R$ 42 milhões.

Na parceria anterior, a Esportes da Sorte bancava R$ 57 milhões dos custos. Para o novo vínculo, a Fatal Fans ajudaria no pagamento. A empresa tem contrato com o clube até 2027, com valor fixo de R$ 22 milhões e metas que podem render mais R$ 9 milhões.

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