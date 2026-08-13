Jardim, sobre empate do Flamengo: “Resultado foi positivo”

O técnico Leonardo Jardim, um dos principais personagens do confronto entre Cruzeiro e Flamengo, pela Libertadores, afirmou que o empate desta quarta-feira (12/8), no Mineirão, ficou de bom tamanho. O português analisou o que considerou um “equilibrado” jogo, além de voltar a falar sobre a recepção negativa por parte da torcida do Cruzeiro, seu último clube antes de assinar com o Fla.

Durante a entrevista coletiva ainda no estádio, Jardim, aliás, salientou o fato de todos os jogos de ida das oitavas terminarem empatado. Ele elogiou a equipe do Cruzeiro, reafirmando a necessidade de atenção com o adversário mineiro para a partida de volta, no Maracanã.

LEIA MAIS: Paquetá rechaça sensação de “vingança” por eliminação de 2018

“Foi um jogo equilibrado, pelo que vimos dos números, entre duas boas equipes. O resultado foi positivo, mas vamos ver no segundo jogo. Não foi por acaso que todos os jogos (das oitavas) empataram. Temos que, na nossa casa, voltar a repetir uma boa exibição. Mas temos que ter atenção com o Cruzeiro”, analisou.

Substituições viram tema no Flamengo

Uma das respostas de Leonardo Jardim foi acerca de suas substituições. Ele, afinal, colocou Pedro e Paquetá – esperados como titulares – na segunda etapa e as mexidas deram certo, visto que o meia foi o responsável pelo gol de empate 1’30” depois de entrar em campo.

“Em relação às substituições, demos alguma frescura no meio ofensivo e no atacante. O Arrasca e o BH (Bruno Henrique) estavam um pouco fatigados. Temos os jogadores como o Pedro no banco e o Paquetá. Mesmo que o Paquetá ainda não esteja no seu melhor, porque vem de uma integração e ainda tem dificuldade de ter algum ritmo. Mas refrescamos a equipe e acabou por surgir o gol do empate através desse jogador. E foi importante porque nós não mudamos o esquema, só refrescamos as peças”, afirmou Jardim.

E a recepção, Jardim?

Antes de a bola rolar, Jardim já comentara a recepção negativa que recebeu por parte da torcida do Cruzeiro. Na coletiva, ele voltou a lamentar o “ódio” do torcedor da Raposa.

“Em relação à recepção, eu tenho um carinho especial por esta torcida. Mas a pena minha é que houve pessoas que criaram um ódio muito grande. Criaram um ódio em relação à minha pessoa, porque é mais fácil na vida a gente se esconder do que peitar a verdade. Mas eu estou muito tranquilo comigo próprio. E acho que os torcedores fizeram o seu papel. E agora falar dos nossos torcedores que vieram aqui e gritaram, apoiaram a equipe. Que no Maracanã, a gente tenha o apoio de todos”, salientou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.