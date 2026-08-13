Arroyo explica irritação após substituição no empate do Cruzeiro

O atacante Keny Arroyo abriu o jogo e explicou a reação exaltada que teve ao deixar o gramado na partida entre Cruzeiro e Flamengo. O duelo válido pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Libertadores terminou empatado por 1 a 1 nesta quarta-feira (12). O jogador do time mineiro saiu de campo bastante irritado no momento em que deu vaga a João Costa na segunda etapa do jogo. Por causa do gesto de insatisfação, o técnico Artur Jorge repreendeu o atleta publicamente na beira do gramado.

Durante a entrevista ao término do confronto, o camisa 99 fez questão de minimizar o atrito com o treinador português e ressaltou o respeito pelo elenco.

“São coisas de futebol. Eu não queria sair, mas há de se entender que o companheiro vai entrar e jogar bem. São coisas de futebol, fica entre nós”, afirmou o atacante equatoriano.

Além disso, o profissional valorizou o suporte que vem recebendo da comissão técnica e dos demais atletas para demonstrar o seu futebol com a camisa celeste.

Preparação do Cruzeiro para o jogo de volta

Antes de ser substituído no segundo tempo, o atacante Keny Arroyo viveu um momento de destaque ao balançar as redes e abrir o placar para a equipe mineira. O jogador agradeceu o apoio contínuo que recebe dentro do vestiário e comemorou a oportunidade dada pelo comandante. Desta forma, o atleta busca focar o desempenho na sequência da temporada e deixar qualquer tipo de controvérsia nos bastidores do clube.

Com o placar igualado na primeira partida da eliminatória continental, a disputa pela vaga nas quartas de final da Libertadores segue totalmente aberta. As duas equipes voltam a se enfrentar no confronto de volta marcado para a próxima quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã.

Quem conquistar a vitória simples garante a classificação direta no tempo regulamentar. Por outro lado, caso ocorra um novo empate por qualquer placar, os dois times decidirão a vaga na disputa por pênaltis.

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