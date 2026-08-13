Bruno Henrique, do Flamengo, revela inchaço após sofrer entrada dura

Não demorou para sair a primeira polêmica no empate entre Cruzeiro e Flamengo, nesta quarta-feira (12/8), pela Libertadores. Logo aos 10′, Bruno Henrique, do Fla, sofreu entrada de Matheus Henrique e ficou com muitas dores, com o time reclamando veementemente com o árbitro Yael Falcón Pérez (ARG), que aplicou cartão amarelo ao volante cruzeirense – veja e reveja o lance em vídeo ao fim da matéria.

Após o apito final, Bruno Henrique comentou o lance, revelando o que achou sobre a marcação do argentino. Antes, porém, analisou o empate com o Cruzeiro, que deixa o confronto em aberto para a volta, na próxima quarta (19/8), no Maracanã.

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“Viemos para buscar a vitória, mas sabíamos que a equipe do Cruzeiro é muito qualificada. Fizemos um bom jogo. Agora é levar os 90 minutos para o Maracanã, com o apoio do nosso torcedor e, quem sabe, classificar para essa próxima fase”, analisou BH.

Sobre a entrada de Matheusinho, Bruno Henrique afirmou que ficou com o tornozelo esquerdo inchado após o volante acertá-lo com a sola da chuteira, logo no começo da partida. BH27, então, reclamou do critério, opinou que a entrada era para vermelho, mas optou por não entrar em maiores polêmicas de arbitragem.

“São os critérios que a gente não consegue entender, né? Então, estou aqui com muita dor, tornozelo inchado depois de uma pancada tão forte. Ao meu ver, era expulsão. Mas não vou ficar falando de arbitragem, a imagem está aí para todo mundo ver, então, cada um que tire sua própria conclusão”, detalhou o craque. Veja o lance abaixo!

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