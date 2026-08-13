Matheus Henrique admite “medo” de ser expulso após falta dura

O volante Matheus Henrique ficou “com medo” de ser expulso após fazer falta em cima de Bruno Henrique, logo aos 10 minutos do primeiro tempo no empate entre Cruzeiro e Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores, no Mineirão. Entretanto, o diálogo com o árbitro argentino Yael Falcón o acalmou.

“Falar sinceramente que fiquei um pouco com medo quando vi a perna do Bruno Henrique. O árbitro disse que o lance foi revisto, que não teve intensidade. Diz ele que pegou meio de raspão. Graças a Deus não fui expulso e prejudiquei a equipe”, comentou o jogador à getv.

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Matheus Henrique chegou atrasado no lance e acertou a canela de Bruno Henrique com as travas da chuteira. A jogada passou pela revisão do VAR, que concluiu que não era necessário chamar o árbitro principal ao monitor. No entanto, o volante do Cruzeiro recebeu o terceiro amarelo e não enfrenta o Flamengo, no Maracanã.

Jogo de Libertadores

O volante também destacou que arbitragem não marcou faltas bobas e deixou o jogo rolar. Segundo ele, o espetáculo fica mais bonito.

“Então, são jogadores aos quais você não pode dar espaço. Por isso acontecem os contatos e os duelos. A nossa equipe fez uma grande partida, ao meu ver; teve alguns momentos em que o Flamengo teve um pouco mais a bola, mas a gente procurou o gol o tempo inteiro nas ações ofensivas. Fica uma lição boa. Foi um grande jogo, um jogo jogado. Falei há pouco ali sobre bola rolando: o juiz não marcar qualquer faltinha é o que a gente busca, porque deixa o espetáculo mais bonito. Deixar a arbitragem de lado, deixar eles apitarem e deixarem a gente jogar.”

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