Mirassol x LDU, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 21h30

O Mirassol recebe a LDU nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), no Estádio Maião, em Mirassol (SP), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Além disso, o confronto marca um reencontro entre as equipes, que já mediram forças na fase de grupos da competição.

A Voz do Esporte arranca cedo, ao vivo, às 17h30. Diego Mazur foi escolhido a dedo para narrar o embate. Ele conta com o suporte de Eduardo Gimenez nos comentários e Gabo Ferreira nas reportagens.

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