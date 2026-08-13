Um novo Vasco encara o Olimpia por sonho na Copa Sul-Americana

O Vasco com outra postura, recebe o Olimpia, do Paraguai, nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), em São Januário, pela partida de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

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A equipe chega com a moral elevada e completamente modificada em relação ao grupo que enfrentou os paraguaios na primeira fase do torneio. Naquela época, o comando técnico pertencia a Renato Gaúcho, ao passo que o momento institucional e esportivo não era dos melhores.

Durante o primeiro duelo, no Rio de Janeiro, o Cruzmaltino até venceu por 3 a 0, embora o adversário tenha entrado em campo com uma formação reserva. Em contrapartida, no confronto de volta, disputado em Assunção, os paraguaios conquistaram a vitória e confirmaram a liderança da chave.

Atualmente, o clube carioca acumula boas atuações sob a batuta de Pedro Emanuel e já superou os dois mata-matas que disputou até aqui. Por conseguinte, a confiança para o primeiro embate no Caldeirão atinge níveis elevados.

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