Santos x Macará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Depois de garantir a classificação para as quartas de final para a Copa do Brasil, o Santos tem outro mata-mata pela frente, dessa vez internacional. Nesta quinta-feira, na Vila Belmiro, o Peixe recebe o Macará, do Equador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

A Voz do Esporte começa cedo os trabalhos, ao vivo, a partir das 17h30. Christian Rafael está confirmado na narração, assim como João Miguel Lotufo nos comentários e Vanderlei Lima nas reportagens. O jogo terá retransmissão na Super Rádio.

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