Vasco x Olimpia, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

O Vasco e o Olimpia (PAR) voltarão a se encontrar na noite desta quinta-feira (13), no estádio de São Januário, a partir das 19h (de Brasília), para disputar a primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

A Voz do Esporte começa cedo e entra em campo, ao vivo, às 17h30. Fellipo Souza tem a missão de narrar o embate com seu talento inconfundível. Henrique Neves assegura os melhores comentários, enquanto o intrépido Will Ferreira cuidará das melhores reportagens durante a transmissão.

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