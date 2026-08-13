Arthur Cabral luta contra mais um jejum no Botafogo

O centroavante Arthur Cabral está novamente em jejum, algo recorrente em sua passagem pelo Botafogo. Agora, ele amarga seis jogos sem marcar. Quem sabe, então, se nesta quinta-feira (13), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Cienciano, em Cusco, pelo jogo de ida das oitavas de final, o camisa 98, enfim, desencanta? O time alvinegro precisará de seu apetite voraz para aumentar as possibilidades de voltar do Peru com um bom resultado.

Antes desta seca, há três meses, Cabral marcou os três gols do Botafogo na vitória sobre o Corinthians por 3 a 1, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, em sua melhor atuação pelo Mais Tradicional.

Em 2026, o Mamute também passou por longos períodos sem gols, como nove jogos de fevereiro a abril, e seis partidas entre fevereiro e março. No ano anterior, uma seca ainda maior para o centroavante do Fogão: 14 compromissos sem balançar redes pelo Glorioso, de agosto a dezembro.

“Cabral é um dos jogadores que mais correm”

Apesar de passar em branco, Cabral, titular absoluto do Botafogo, tem apresentado outros predicados importantes para um centroavante, conforme lembra o técnico do Botafogo, Franclim Carvalho.

“O Cabral pode jogar sozinho ou com dois atacantes. Está confortável das duas formas. Eu, tendo um ponta como o Villalba à direita, deixamos o Kadir na esquerda. Cabral tem conforto nas entrelinhas. Ele tem essa liberdade para o Villalba atacar o espaço. Há jogos em que ele não faz gols, mas é sempre um dos que corre mais. Sempre pedimos essa pressão constante. Já disse a ele que ele precisa fazer mais. Precisamos desse Cabral (artilheiro)”, colocou o técnico de Miranda do Corvo (POR).

No Botafogo desde a segunda metade de 2025. Em 61 partidas pela Estrela Solitária, Cabral registra 14 gols. Nesta temporada, com nove gols, ele é o vice-artilheiro do time alvinegro. Apenas o volante Danilo, com dez, o supera.

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