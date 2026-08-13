Central x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Após o triunfo sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, o Corinthians vira a chave na temporada e volta suas atenções para as oitavas de final da Libertadores. Assim, a equipe paulista mede forças com o Rosario Central, da Argentina, no Gigante de Arroyito, nesta quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida do confronto.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar todos os detalhes. Cesar Tavares comanda a transmissão com sua voz de tenor. Guilherme Morais tem a incumbência de assegurar boas ponderações nos comentários. Por fim, a reportagem fica nas mãos de Pedro Rigoni. O jogo tem retransmissão da Super Rádio.

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