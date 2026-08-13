Cienciano x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Para repetir 1993 e conquistar o bicampeonato, o Botafogo inicia o mata-mata da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Estádio Inca Garcilaso de La Vega, em Cusco, no Peru, a 3.400 metros de altitude. O Alvinegro encara o Cienciano no jogo de ida das oitavas de final. A segunda volta será no Estádio Nilton Santos, no dia 20 deste mês, na próxima semana.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite, ao vivo, a partir das 20h. Ricardo Froede narra a partida, com o auxílio luxuoso de Kelvin Lucas nos comentários e Pedro Julião nas reportagens.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.