Do bom começo à demissão: a passagem de Zubeldía no Fluminense

Luis Zubeldía não é mais técnico do Fluminense. O treinador argentino foi demitido nesta quinta-feira (13) e não resistiu à pressão por causa dos recentes resultados negativos. Dessa forma, encerrou uma trajetória que durou pouco mais de 10 meses, que começou de forma positiva e terminou marcada por uma série de tropeços em momentos importantes.

Contratado em setembro do ano passado, Zubeldía chegou ao Fluminense para ocupar o lugar de Renato Gaúcho, que entregou o cargo após a eliminação na Sul-Americana. Dessa forma, chegou com a missão de classificar à Libertadores e conseguiu atingir o objetivo com uma campanha sólida no Brasileirão. O Tricolor, aliás, bateu o recorde de vitórias consecutivas do clube no Maracanã.

Apesar do início animador, o Fluminense sofreu com derrotas em momentos decisivos sob o comando de Zubeldía. O primeiro momento de frustração foi a eliminação para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil de 2025. Depois, o vice para o Flamengo no Carioca. Assim, houve uma queda de desempenho nos últimos meses e aumentou a pressão sobre o treinador, que não encontrou soluções.

Em meio a oscilação, o Fluminense quase caiu na fase de grupos da Libertadores, mas sobreviveu. Existia a expectativa de que a parada para a Copa do Mundo e a chegada de reforços como Thiago Silva e Hulk ajudasse a renovar o ambiente. Mas isso não aconteceu. Afinal, o Tricolor ainda não venceu após o Mundial e ainda foi eliminado pelo Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Zubeldía entre os mais longevos do século

Zubeldía comandou o Fluminense por 61 jogos, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. Assim, o time teve 60.3% de aproveitamento ao longo de 10 meses e 22 dias. O treinador argentino teve o nono trabalho mais longevo do clube no século, atrás de nomes como Fernando Diniz, Abel Braga, Renato Gaúcho, Muricy Ramalho, Odair Hellmann, entre outros.

No período em que comandou o Fluminense, Zubeldía teve como melhor resultado o quarto lugar no Brasileirão. O Tricolor foi vice do Carioca de 2026 e chegou à semifinal da Copa do Brasil de 2025, além das oitavas da Copa do Brasil e Libertadores de 2026. O Time de Guerreiros ainda está vivo na competição continental, mas vai decidir a vida fora de casa contra o Independiente Rivadavia, da Argentina.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.