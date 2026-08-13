Fulham “foge” para não perder voo e amistoso tem pênalti sem goleiro

O amistoso entre Fulham e Málaga, nesta quarta-feira (12), terminou em uma cena inusitada no Estádio La Rosaleda, na Espanha. Após o empate em 2 a 2 pelo Troféu Costa del Sol, o time inglês se recusou a participar de uma eventual disputa de pênaltis e deixou o gramado. Segundo informações da imprensa inglesa, o clube precisava seguir rapidamente para o aeroporto para não correr o risco de perder o voo de volta para Londres.

A confusão começou nos minutos finais. O Málaga teve a seu favor um pênalti considerado polêmico, e Jauregi converteu a cobrança para deixar o placar em 2 a 2. A decisão irritou o técnico do Fulham, Álvaro Arbeloa, que reclamou intensamente com a arbitragem e acabou expulso.

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Depois do apito final, os jogadores do Málaga permaneceram em campo para a disputa de pênaltis que, segundo os espanhóis, definiria o campeão do Troféu Costa del Sol. O Fulham, porém, deixou o gramado e não participou das cobranças.

O clube inglês apresentou uma justificativa diferente da versão defendida pelo Málaga. Em comunicado publicado nas redes sociais, o Fulham afirmou que os dois clubes haviam combinado antes da partida que não haveria disputa de pênaltis em caso de empate. Além disso, a equipe precisava deixar o estádio rapidamente para cumprir o planejamento de viagem.

Sem adversários para enfrentar, Jauregi voltou ao campo e cobrou sozinho uma penalidade com o gol vazio. O atacante marcou e comemorou diante dos torcedores, enquanto o Málaga declarou-se campeão da 36ª edição do Troféu Costa del Sol.

O jogo também teve gols de Sessegnon e Rodrigo Muniz, ex-Flamengo, para o Fulham, enquanto Larrubia e Jauregi marcaram para o Málaga. A partida, que deveria servir apenas como preparação para a temporada, terminou marcada por uma situação pouco comum no futebol.

Agora, o Fulham encerra sua pré-temporada contra o Stuttgart, antes de iniciar a campanha na Premier League. A equipe inglesa estreia no campeonato diante do Chelsea, em 24 de agosto.

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