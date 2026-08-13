Joia do Fluminense comemora demissão de Zubeldía

Sem vencer após a Copa do Mundo, o Fluminense demitiu o técnico Luis Zubeldía, nesta quinta-feira (13). Porém, não foi apenas os torcedores que gostaram da demissão do treinador. Afinal, o atacante Riquelme Felipe deixou um comentário na publicação do clube celebrando a saída do argentino. A reação do jogador ficou na postagem por alguns minutos e, logo em seguida, foi apagada.

Joia do Fluminense e um dos principais ativos do elenco, Riquelme Felipe subiu para o profissional em 2024. O atacante, de 19 anos, integrou a “Esquadrilha 07”, a geração mais vitoriosa de Xerém, e foi o protagonista dos títulos do Brasileirão e Copa do Brasil Sub-17, em 2024. Contudo, o jovem não conseguiu conquistar espaço com Zubeldía, que dava preferência aos mais experientes.

Riquelme Felipe subiu para o profissional ainda com Mano Menezes e, depois, recebeu algumas oportunidades com Renato Gaúcho. Porém, assim como Zubeldía, o ex-treinador também não priorizou a base. Mas a situação piorou com o argentino. Mesmo mais maduro e com boas atuações, foi preterido por Soteldo e Serna, que são mais experientes. A falta de chances para a base, aliás, rendeu cobranças.

Em 2026, Riquelme Felipe jogou apenas cinco jogos sob o comando de Zubeldía. Durante a pausa para a Copa do Mundo, deu assistência para John Kennedy na vitória por 6 a 1 sobre o Nova Iguaçu e atuou por apenas 20 minutos no amistoso contra o Bahia. O jovem entrou no intervalo e, pouco depois, deu lugar para Cano. No jogo contra o Independiente Rivadavia, da Argentina, ficou fora dos relacionados.





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