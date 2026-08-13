Palmeiras apoia Carlos Miguel após falha: “Somos uma sociedade”

O Palmeiras demonstrou união ao blindar o goleiro Carlos Miguel depois do empate por 1 a 1 contra o Cerro Porteño. O confronto de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores ocorreu na casa alviverde e deixou a disputa aberta. A equipe paulista vencia o duelo mesmo com um atleta a menos em campo, mas o camisa 1 saiu mal em um cruzamento aos 47 minutos do segundo tempo e acabou desviando contra a própria meta. Como a bola não iria na direção do gol, a entidade sul-americana confirmou o gol contra para o arqueiro.

O revés individual ocorre poucas semanas após o arqueiro falhar diante do Atlético pelo Campeonato Brasileiro. No entanto, o técnico Abel Ferreira e o atacante Flaco López evitaram atribuir o tropeço ao companheiro de equipe. O treinador português dividiu a responsabilidade do lance com o sistema defensivo e destacou a união da comissão técnica com os atletas.

“O último lance do jogo era aparentemente controlado. Os zagueiros têm que seguir o movimento do centroavante, e o nosso goleiro sabe que poderia fazer melhor também. Mas quando ganhamos, todos ganhamos. E quando perdemos, temos uma infelicidade, estamos todos juntos. Vejo assim o futebol, como uma sociedade”, afirmou o comandante em entrevista coletiva.

Confiança no vestiário do Palmeiras

A postura do elenco reforça a mentalidade de grupo dentro da Academia de Futebol para superar o momento de instabilidade. O atacante argentino Flaco López também fez questão de defender o companheiro na saída de campo.

“A gente lida muito bem com o erro, é normal, todo mundo erra. Não foi a maior causa para o empate, faz parte. Entender que os erros fazem parte do nosso sucesso. Temos que lidar da mesma forma, com carinho, tentando corrigir”, ressaltou o centroavante alviverde.

Contratado junto ao Nottingham Forest, o goleiro de 53 jogos pela equipe assumiu a titularidade após a saída de Weverton para o Grêmio. O camisa 1 acumula 24 partidas sem sofrer gols e teve papel decisivo no título do Campeonato Paulista. Mesmo pressionado pelos tropeços recentes, o atleta demonstrou frieza e mandou um recado direto aos torcedores ao deixar o estádio.

“Pode ficar tranquilo que nós vamos classificar”, garantiu o arqueiro.

Para avançar no tempo regulamentar, a equipe precisa de uma vitória simples na próxima quarta-feira em Assunção.

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