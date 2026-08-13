Com serviços open e de tatuagem, Mirassol inaugura camarote com oferta inédita

O estádio do Mirassol ganhará um novo espaço dedicado não apenas aos torcedores, mas também ao entretenimento e à realização de eventos na cidade. O Rooftop do Leão, novo camarote premium do clube, será inaugurado no dia 13 de agosto, durante a partida de ida das oitavas de final da Libertadores, contra a LDU de Quito.

Com capacidade para 400 pessoas em dias de jogos e até 500 em eventos, o espaço chega com a proposta de ampliar a experiência dentro do estádio. Isso ao mesmo tempo em que oferece à região uma nova opção para festas, baladas, confraternizações e outros eventos sociais e corporativos. O novo setor envolveu um investimento superior a R$ 6 milhões.

Administrado pela Soccer Hospitality, empresa especializada na criação e gestão de experiências premium em estádios e grandes eventos esportivos, o Rooftop do Leão funcionará como um espaço completo de entretenimento. O local conta com cozinha própria, open food, open bar, música ao vivo, telão de última geração e até estúdio de tatuagem, além de elevador e banheiros privativos.

Para além de jogos do Mirassol

A expectativa visa o Rooftop como uma operação para além dos dias de partidas do Mirassol. Isso porque o desenvolvimento do ambiente focou em diferentes formatos de eventos a fim de se consolidar como uma nova alternativa para o público da região. Ou seja, aproveitando a estrutura do estádio para oferecer experiências que vão do futebol às celebrações.

“O Rooftop do Leão nasce com a proposta de ser muito mais do que um camarote de estádio. Queremos criar um espaço que faça parte da rotina de Mirassol, que possa receber torcedores em dias de jogos, mas também festas, confraternizações e eventos corporativos. Estrutura pensada para entregar gastronomia, entretenimento, conforto e uma experiência premium em um só lugar”, afirma Leo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality.

A inauguração do novo espaço acontece em um momento especial para o Mirassol. Depois de conquistar o acesso à Série A do Brasileirão, o clube recebeu uma série de investimentos no estádio ao longo de 2025.

“Estamos muito felizes em receber um projeto como o Rooftop do Leão, que acompanha o momento de crescimento dentro e fora de campo. A chegada desse espaço amplia a experiência dos nossos torcedores e também oferece à cidade uma nova opção de entretenimento. Mais um passo importante na modernização do nosso estádio e na construção de novas experiências”, acrescenta Édson Emernegildo, presidente do clube.

Modernização do Maião

Com cerca de R$ 8 milhões destinados à modernização, o Maião recebeu nova fachada e sistema de reconhecimento facial em todos os acessos. Isso sem mencionar a proteção de vidro no lugar dos antigos alambrados, além de reformas nos banheiros, vestiários e demais camarotes.

O projeto em Mirassol amplia a presença da Soccer Hospitality no futebol brasileiro. A empresa já administra experiências e espaços de hospitalidade em alguns dos principais estádios do país, com operações voltadas a aproximar entretenimento, gastronomia e esporte.





A Soccer Hospitality administra outros projetos de hospitalidade em estádios brasileiros. Entre eles estão o FanZone, no Nubank Parque; o Camarote dos Ídolos, no Morumbis; a FielZone, na Neo Química Arena e o Boteco Santista, na Vila Belmiro, em São Paulo. No Rio, o FireZone, no Nilton Santos. Há outros espalhados pelo Brasil, como na Arena do Grêmio também.

Além disso, a atuação da empresa também vai além do futebol. A Soccer Hospitality está presente em grandes eventos nacionais, como o Camarote 011, no Carnaval de São Paulo, o Terrace One, na Fórmula 1, e o SpeedZone, projeto que estreia neste mês durante a etapa da MotoGP em Goiânia.

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