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Com vaga garantida, Lucas Ramon busca recorde no São Paulo

Com vaga garantida, Lucas Ramon busca recorde no São Paulo
Com vaga garantida, Lucas Ramon busca recorde no São Paulo -

O São Paulo finalmente encontrou a solução para um dos maiores gargalos táticos da equipe. O lateral-direito Lucas Ramon assumiu a titularidade absoluta do setor e pode alcançar uma marca expressiva no próximo sábado (15), às 21h30, diante do Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. Caso entre em campo desde o apito inicial, o atleta atingirá a maior sequência de partidas como titular de todo o elenco são-paulino na atual temporada.

Ao atuar contra o Bolívar, o defensor completou nove jogos consecutivos começando entre os onze iniciais do Tricolor Paulista. Desta forma, ele igualou a marca alcançada anteriormente pelo atacante Artur neste ano. Além disso, ao lado do centroavante Calleri, o lateral permanece como o único atleta a começar todas as partidas desde a chegada do técnico Dorival Júnior ao Morumbis. Ao todo, o jogador soma 24 exibições com a camisa tricolor na temporada, somando um gol e uma assistência.

Lucas Ramon vira solução no São Paulo

A ascensão de Lucas Ramon encerra um período de forte rotatividade e cobrança na lateral do Tricolor Paulista. Durante a temporada passada, a diretoria buscou alternativas para o setor, mas nenhuma peça se firmou. O jovem Igor Vinícius perdeu espaço e deixou o clube gratuitamente. Do mesmo modo, Cédric assumiu a função sem atingir o rendimento esperado, enquanto Maílton disputou apenas dez confrontos antes de ser liberado pelo departamento de futebol.

Destaque pelo Mirassol, o defensor assinou um pré-contrato com a equipe da capital e conseguiu a liberação antecipada no início de fevereiro. Desde que estreou entre os titulares diante do Grêmio, o jogador ficou de fora do time inicial em apenas oito oportunidades.

Como consequência da consolidação do titular, a diretoria do São Paulo afastou Cédric e Maik para buscarem novas equipes. Para compor o grupo e suprir a saída dos atletas liberados, o clube contratou recentemente Aurélio Buta para assumir a reserva imediata na ala.

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