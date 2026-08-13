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Zidane chama campeão mundial de 98 para comissão técnica da França

Zidane chama campeão mundial de 98 para comissão técnica da França
Zidane chama campeão mundial de 98 para comissão técnica da França -

Zinedine Zidane escolheu mais um nome para sua comissão técnica na seleção francesa. O novo treinador da França convidou Fabien Barthez, campeão da Copa do Mundo de 1998, para assumir o cargo de treinador de goleiros. A Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou a escolha nesta quinta-feira (13).

Barthez vai substituir Franck Raviot, que ocupava a função na comissão técnica de Didier Deschamps. A FFF encerrou o ciclo de Deschamps após a participação da França na última Copa do Mundo e, posteriormente, anunciou Zidane.

Além disso, a escolha de Barthez reforça a relação de longa data entre os dois ex-jogadores. Os dois fizeram parte da geração que conquistou o Mundial de 1998 em casa e mantiveram a amizade desde então. Como goleiro, Barthez também defendeu Toulouse, Monaco, Olympique de Marselha e Manchester United.

Depois de pendurar as luvas, o ex-jogador continuou ligado à seleção francesa. Barthez trabalhou como consultor da equipe nacional quando Raymond Domenech e Laurent Blanc eram treinadores.

Comissão técnica de Zidane

A FFF também confirmou os demais integrantes da comissão técnica. David Bertoni e Hamidou Msaide serão os auxiliares de Zidane. Por outro lado, Grégory Dupont ficará responsável pela consultoria estratégica e de performance.

Stéphane Plancque atuará como observador de jogadores, enquanto Farid Tabet acumulará as funções de analista de vídeo e treinador adjunto. Por fim, Clément Ybert completará a equipe como assistente de vídeo.

Agora, Zidane se prepara para sua primeira partida no comando da seleção francesa. O treinador fará sua estreia em 25 de setembro, em Istambul, diante da Turquia, pela Nations League.

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