Zidane chama campeão mundial de 98 para comissão técnica da França

Zinedine Zidane escolheu mais um nome para sua comissão técnica na seleção francesa. O novo treinador da França convidou Fabien Barthez, campeão da Copa do Mundo de 1998, para assumir o cargo de treinador de goleiros. A Federação Francesa de Futebol (FFF) confirmou a escolha nesta quinta-feira (13).
Barthez vai substituir Franck Raviot, que ocupava a função na comissão técnica de Didier Deschamps. A FFF encerrou o ciclo de Deschamps após a participação da França na última Copa do Mundo e, posteriormente, anunciou Zidane.
Além disso, a escolha de Barthez reforça a relação de longa data entre os dois ex-jogadores. Os dois fizeram parte da geração que conquistou o Mundial de 1998 em casa e mantiveram a amizade desde então. Como goleiro, Barthez também defendeu Toulouse, Monaco, Olympique de Marselha e Manchester United.
Depois de pendurar as luvas, o ex-jogador continuou ligado à seleção francesa. Barthez trabalhou como consultor da equipe nacional quando Raymond Domenech e Laurent Blanc eram treinadores.
Comissão técnica de Zidane
A FFF também confirmou os demais integrantes da comissão técnica. David Bertoni e Hamidou Msaide serão os auxiliares de Zidane. Por outro lado, Grégory Dupont ficará responsável pela consultoria estratégica e de performance.
Stéphane Plancque atuará como observador de jogadores, enquanto Farid Tabet acumulará as funções de analista de vídeo e treinador adjunto. Por fim, Clément Ybert completará a equipe como assistente de vídeo.
Agora, Zidane se prepara para sua primeira partida no comando da seleção francesa. O treinador fará sua estreia em 25 de setembro, em Istambul, diante da Turquia, pela Nations League.
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