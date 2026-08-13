Corinthians sofre pressão e avalia retorno de Memphis Depay

A história entre o Corinthians e o atacante Memphis Depay ganhou contornos de drama nos bastidores do Parque São Jorge. Embora a diretoria alvinegra tenha emitido um comunicado para decretar o fim das conversas, a forte cobrança sobre o presidente Osmar Stabile desde a noite de terça-feira (11) pode mudar os rumos do caso. A cúpula corintiana avalia a possibilidade de abrir uma nova rodada de diálogo para reverter a saída do atleta. As informações são do site “Meu Timão”.

De acordo com o portal, a insatisfação com a decisão do mandatário cresceu por múltiplos fatores financeiros e de imagem. Em primeiro lugar, conselheiros e torcedores questionam a lógica econômica do recuo, uma vez que o jogador pode acionar o clube na Justiça cobrando R$ 180 milhões pela revogação da extensão contratual. Em contrapartida, selar a renovação exigiria um investimento menor do que o valor do eventual litígio. Além do risco nos tribunais, marcas parceiras como Ezze Seguros e Esportes da Sorte demonstraram forte incômodo com a perda do astro no plantel.

Reação nas redes, oferta da Fatal Fans e desabafo de Depay

Nas redes sociais, a fiel torcida reagiu com imediata indignação à postura da diretoria. A publicação do comunicado no Instagram recebeu mais de 160 mil comentários, em sua imensa maioria reprovando a atitude de Stabile. Diante do impasse, a patrocinadora Fatal Fans surgiu como uma importante aliada da gestão. A empresa apresentou uma proposta para injetar R$ 5 milhões adicionais ao contrato atual, ampliando o patrocínio de R$ 22 milhões para R$ 27 milhões com o objetivo exclusivo de bancar os custos do holandês.

Contudo, a diretoria ainda precisa contornar a mágoa do próprio jogador antes de tentar qualquer reaproximação. Após o recuo do clube, Memphis usou o X (antigo Twitter) para dizer que se sentia “muito decepcionado” com a “quebra de compromisso”. O atleta lembrou que o presidente e os departamentos financeiro e jurídico já tinham aprovado o novo vínculo por mais duas temporadas. Para tentar a renovação até meados de 2028, o holandês havia aceitado reduzir salários e renegociar uma dívida de mais de R$ 40 milhões em bônus e premiações.

Corinthians foca na Copa Libertadores

Enquanto a diretoria lida com a crise política nos bastidores, o time do Corinthians precisa voltar suas atenções para o futebol jogado. Nesta quinta-feira (13), às 21h30, a equipe enfrenta o Rosario Central no Estádio Gigante de Arroyito, na Argentina, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Diante de tanta turbulência fora de campo, o executivo Marcelo Paz e o técnico Fernando Diniz atuam para blindar os jogadores e manter a concentração exclusiva no confronto continental.

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