Paquetá é decisivo e volta a brilhar em mata-mata com Flamengo

Lucas Paquetá voltou a brilhar pelo Flamengo. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda sofrida durante a Copa do Mundo de 2026, o meia precisou de apenas 94 segundos para marcar o gol de empate contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (12), no Mineirão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Dessa forma, ganhou confiança para recuperar o ritmo e espaço.

“Temos jogadores como o Pedro e o Paquetá. Mesmo que o Paquetá ainda não esteja no seu melhor, porque vem de muita inatividade e ainda tem dificuldade de ter algum ritmo, a gente refrescou o time. E acabou surgindo o gol de empate através desse jogador. Foi importante porque não mudamos o esquema, só refrescaram as peças”, disse o técnico Leonardo Jardim.

Foi o quarto gol de Lucas Paquetá em mata-mata pelo Flamengo na temporada. Dessa forma, se tornou o meio-campista da Série A com mais gols em jogos eliminatórios em 2026. Além do gol diante do Cruzeiro, o camisa 20 também marcou uma vez na vitória sobre o Botafogo por 2 a 1, nas quartas de final do Carioca, e duas vezes na goleada por 8 a 0 sobre o Madureira, na semifinal do Carioca.

Maior reforço da história do Flamengo, Lucas Paquetá soma 26 jogos e nove gols desde o seu retorno. Dos nove gols marcados, três foram na Libertadores. Assim, o camisa 20 tem média de um gol marcado a cada 78,6 minutos na competição continental. Em busca do ritmo ideal, o meio-campista vive a expectativa de voltar ao time titular no jogo de volta, quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

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