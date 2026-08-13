Jorginho debate sobre técnico brasileiro na Seleção e faz ressalva a Ancelotti

A campanha da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026 manteve aceso os questionamentos quanto à efetividade de um técnico estrangeiro à frente da Amarelinha. Provocado por Vanderlei Lima a ser sincero sobre o tema, Jorginho reiterou sua preferência por um brasileiro, mas deu créditos a Carlo Ancelotti como uma das poucas exceções ao caso.

Para além da preferência por um brasileiro, Jorginho também defendeu seu posicionamento a partir do retrospecto de estrangeiros no comando de seleções. O ex-volante entende que a aposta em Ancelotti é válida, devido ao currículo do italiano, mas, se dependesse dele, teria mantido Dorival Jr. no cargo.

Debate completo

Cara a Cara com o Vanderlei Lima vai no ar todo domingo, às 22h, no Canal da Voz do Esporte no Youtube.

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