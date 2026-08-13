Bundesliga ganha versão “Jabulani” e vira terror dos goleiros

A nova temporada da Bundesliga ainda nem começou, mas a nova bola oficial da competição já virou assunto entre os jogadores. O modelo Torfabrik (Fábrica de Gols em alemão), fabricado pela Adidas, já recebeu críticas de goleiros durante os primeiros treinos e partidas da temporada 2026/27.

O principal motivo de reclamação está no comportamento da bola durante os chutes. Segundo os jogadores, o novo modelo parece mais duro, ganha mais velocidade e pode mudar de trajetória no ar. Além disso, alguns goleiros afirmam que o equipamento oferece menos estabilidade durante o voo. As reclamações lembram muito a época da Copa do Mundo 2010, na África do Sul. Na ocasião a Jabulani, também confeccionada pela Adidas, enfrentou uma série de críticas pelo mesmo motivo.

O goleiro do Nürnberg, Jan Reichert, destacou justamente essa característica.

“A bola é mais dura na superfície. Portanto, tem uma característica de voo completamente diferente. Você pode chutar com muito mais força, ela atinge muito mais velocidade”, disse.

No Dynamo Dresden, Tim Schreiber teve uma percepção semelhante. O goleiro afirmou que o novo modelo parece menos estável no ar e pode “flutuar” mais.

“A nova bola não é tão estável no ar quanto a anterior. Ela oscila mais agora. Mas, por outro lado, você pode bater na bola por mais tempo. Isso pode ser uma arma. Mas se você não bater nela corretamente, ela simplesmente vai para fora”, afirmou.

‘A bola nova às vezes dói’

Porém, para os jogadores de linha, a bola pode oferecer vantagens.

“Você acertar a bola em cheio, ela pode ir para qualquer lugar. Depois que você consegue fazer isso, pode ser muito divertido. Mesmo que leve um tempinho para se acostumar”, disse o zagueiro Amos Pieper, do Werder Bremen, que, no entanto, fez uma ressalva.

“A bola nova às vezes dói um pouco mais se você não se proteger corretamente. É por isso que você tem que ter cuidado”, completou

Bola pode favorecer os atacantes

A estreia do Torfabrik na segunda divisão alemã também aumentou a discussão. Nos primeiros jogos da temporada, a competição registrou uma quantidade elevada de gols, embora ainda seja cedo para estabelecer uma relação direta entre o novo equipamento e o aumento da média de gols.

A Adidas, por sua vez, defende o projeto.

“A bola oficial da Bundesliga, Torfabrik, foi extensivamente desenvolvida e testada ao longo de um extenso período e atende a todos os requisitos da certificação Fifa Quality Pro. Foram realizados testes laboratoriais abrangentes, incluindo testes sobre características de voo, precisão e propriedades aerodinâmicas. Além disso, a bola foi intensamente testada na prática por jogadores de diferentes níveis de habilidade (…) Os resultados confirmam um desempenho consistente e confiável”, disse Oliver Brüggen, porta-voz da Adidas

“Levamos muito a sério o retorno de jogadores e goleiros durante as partidas regulares e monitoramos de perto suas reações. A percepção das características de voo pode variar dependendo da posição, da situação do jogo e das preferências individuais”, concluiu.

A Torfabrik marca ainda o retorno da Adidas como fornecedora oficial das duas principais divisões do futebol alemão. A empresa havia ocupado essa função até a temporada 2017/18, antes de a Derbystar assumir o posto. Agora, o Torfabrik será utilizado na Bundesliga, na 2. Bundesliga, na repescagem, no Supercopa e no campeonato sub-21.

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