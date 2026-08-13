Pedro Emanuel completa um mês e terá sequência decisiva no Vasco

Após completar um mês no comando do Vasco, o técnico Pedro Emanuel se prepara para uma maratona decisiva. Assim, o primeiro compromisso da sequência acontece nesta quinta-feira (13), às 19h (de Brasília), contra o Olimpia, do Paraguai, em São Januário, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Dessa forma, o treinador português terá o primeiro período mais exigente no clube.

No primeiro mês no comando do Vasco, Pedro Emanuel fez ajustes no sistema defensivo e conseguiu não ser vazado em três de sete jogos. O treinador, portanto, conseguiu dar uma nova identidade para o time, que apresentou evolução com e sem a bola. No período, foram duas vitórias, quatro empates e uma derrota, além da classificação às quartas de final da Copa do Brasil.

Após o período de adaptação e ajustes, Pedro Emanuel terá, portanto, a chance de colocar à prova o início de trabalho. Entre a segunda quinzena do mês de agosto e a primeira de setembro, o Vasco vai decidir a classificação na Sul-Americana e Copa do Brasil, além de tentar se afastar da zona de rebaixamento no Brasileirão. O Cruzmaltino, aliás, ainda não venceu na competição sob o comando do português.

Entre os jogos de ida e volta contra o Olimpia pela Sul-Americana, o Vasco enfrentará o Santos, no domingo (16), em São Januário, pelo Brasileirão. Depois, entre as eliminatórias contra o time paraguaio e contra o Vitória, pela Copa do Brasil, o Cruzmaltino encara o Palmeiras, fora de casa, pelo Brasileirão. Já entre as partidas contra o time baiano, terá pela frente o Cruzeiro, em casa.

Próximos jogos do Vasco:

13/08 – 19h – Vasco x Olimpia (PAR) – São Januário – Sul-Americana

16/08 – 16h – Vasco x Santos – São Januário – Brasileirão

20/08 – 19h – Olimpia (PAR) x Vasco – Defensores del Chaco – Sul-Americana

23/08 – 16h – Palmeiras x Vasco – Nubank Parque – Brasileirão

26/08 – 21h30 – Vasco x Vitória – Barradão – Copa do Brasil

30/08 – A confirmar – Vasco x Cruzeiro – São Januário – Brasileirão

02/09 – 21h30 – Vitória x Vasco – Barradão – Copa do Brasil

06/09 – A confirmar – Fluminense x Vasco – Maracanã – Brasileirão

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