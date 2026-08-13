Funk, samba, luxo, Maisa e polêmica: a vida de Depay no Brasil

Memphis Depay encerrou seu ciclo no Corinthians, mas deixou uma rotina bastante movimentada no Brasil. Além do desempenho dentro de campo, o atacante holandês se aproximou da cultura brasileira, fez amizades, frequentou comunidades de São Paulo e até se envolveu em rumores sobre relacionamentos. Agora, mesmo com propostas de clubes da Turquia e da Holanda, ele não demonstra interesse em deixar o país e já negocia com rivais do Timão.

Enquanto isso, Memphis também acionou o Corinthians na Justiça para cobrar valores que afirma ter recebido de forma incompleta desde sua chegada ao clube, em 2024. A cobrança pode chegar a cerca de R$ 42 milhões e, somada a outros valores, pode representar um impacto de até R$ 180 milhões para o Corinthians, que enfrenta problemas financeiros há várias temporadas.

Luxo em hotel de São Paulo

Dentro e fora de campo, Memphis viveu uma rotina de luxo durante sua passagem pelo Corinthians. Até junho, quando encerrou o contrato e se apresentou à seleção holandesa para a Copa do Mundo, o atacante morava em uma cobertura triplex no Hotel Rosewood, um dos empreendimentos mais luxuosos de São Paulo.

O Corinthians desembolsava cerca de R$ 250 mil por mês apenas com a hospedagem. Além disso, o clube arcava com o salário de um chef de cozinha escolhido pelo próprio hotel para atender exclusivamente às necessidades do jogador.

Em novembro do ano passado, a diretoria informou que Memphis precisaria deixar o hotel. O jogador, porém, recebeu a decisão com tranquilidade. Ainda assim, recusou algumas mansões oferecidas pelo clube, incluindo opções em Alphaville, por considerar a região distante do centro de treinamento.

Das favelas ao churrasquinho

Apesar da vida cercada de luxo, Memphis também construiu uma relação bastante diferente com São Paulo. O holandês era visto com frequência em comunidades da capital, onde conversava com moradores, jogava dominó, bebia cerveja e comia churrasquinho.

Foi justamente nesse ambiente que o jogador se aproximou de MC Hariel. A amizade ultrapassou o futebol e chegou à música: Memphis, que também é rapper, gravou um disco com o artista brasileiro.

Samba entrou na rotina

Além do funk, Memphis também se aproximou do samba durante sua passagem pelo Brasil. Nas folgas, o atacante frequentava rodas de samba em São Paulo, aprendeu a tocar instrumentos e também conheceu alguns pagodes.

A relação do holandês com a música brasileira, entretanto, começou antes mesmo de sua transferência para o Corinthians. Por isso, a experiência no país acabou ampliando uma paixão que Memphis já demonstrava anteriormente.

Gravidez virou polêmica

A vida pessoal do atacante também ganhou espaço nos noticiários. Em outubro do ano passado, a jornalista baiana Lary Simões afirmou que estava grávida de Memphis. O jogador não se pronunciou sobre o caso.

Meses depois, em março, após rumores sobre uma suposta falsa gestação, Lary publicou que havia perdido o bebê. O episódio gerou repercussão nas redes sociais, mas Memphis manteve silêncio sobre o assunto.

Romance com Maisa

Antes disso, outro rumor já movimentava a vida pessoal do holandês. Um mês antes, começaram a circular especulações sobre um possível romance entre Memphis e Maisa. Os dois foram fotografados juntos durante a festa de aniversário do jogador, e a atriz também demonstrou proximidade com a família do atleta.

Posteriormente, em julho, Maisa e Memphis apareceram juntos em Ibiza, na Espanha, durante o verão europeu. Assim, entre futebol, música, amizades e episódios que movimentaram as redes sociais, o holandês criou uma ligação com o Brasil que vai muito além dos gramados.

Por isso, mesmo depois de deixar o Corinthians, Memphis tem motivos de sobra para continuar no país. Afinal, sua passagem pelo Brasil envolveu luxo, futebol, samba, funk e uma série de acontecimentos que transformaram sua experiência em algo bastante diferente da rotina de um jogador estrangeiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook