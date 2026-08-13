Jorginho explica ausências de Adriano, Ronaldinho e Neymar na Copa de 2010

Auxiliar técnico da Seleção Brasileira em 2010, Jorginho relembrou o caso da não convocação de Adriano Imperador, Ronaldinho Gaúcho e Neymar para a Copa do Mundo de 2010. Na época, o técnico Dunga priorizou o comprometimento tático e a disciplina do grupo em detrimento de nomes de enorme apelo popular e histórico.

No caso de Adriano, a decisão chamou atenção porque o atacante havia vivido uma grande temporada pelo Flamengo no ano anterior e conquistado o Campeonato Brasileiro. Além disso, Ronaldinho Gaúcho também ficou fora, apesar de fazer uma boa temporada pelo Milan. Além disso, a comissão técnica avaliou que o meia não apresentava o mesmo nível de intensidade, foco e comprometimento tático exigidos pela equipe.

Por outro lado, já Neymar ainda era tratado como uma promessa e, segundo Jorginho, Dunga levou em consideração o histórico da Seleção e o momento do atacante. Assim, o então técnico decidiu não levar o jovem para a África do Sul, em uma das escolhas mais discutidas de sua passagem pelo comando do Brasil.

Veja a explicação completa de Jorginho:

Cara a Cara com o Vanderlei Lima vai no ar todo domingo, às 22h, no Canal da Voz do Esporte no Youtube.

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