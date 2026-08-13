Jorginho critica ciclo da CBF e alerta sobre excesso de estrangeiros no Brasil

A pior campanha do Brasil em Copas do Mundo desde 1990 voltou a alimentar o debate sobre os rumos da Seleção. Neste contexto, Jorginho, que conhece bem os bastidores da Canarinho, fez uma dura avaliação sobre o ciclo até a participação no torneio. A análise critica desde a sequência de mudanças na CBF ao período da chegada do comando técnico.
Para além dos problemas nos bastidores, que interferiram diretamente na campanha brasileira, ao menos em sua análise, Jorginho também detonou o excesso de estrangeiros no futebol brasileiro. O ex-volante alertou para a perda de oportunidades para jovens atletas no país.
Vídeo: ciclo da CBF
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