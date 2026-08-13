Em busca do gol 100 pelo Santos, Gabigol tenta encerrar seca

O Santos entra em campo nesta quinta-feira (13), às 19h, para enfrentar o Macará pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida disputada na Vila Belmiro tem o atacante Gabriel Barbosa como grande protagonista. Além de liderar a busca pela vaga na próxima fase do torneio, o camisa 9 tenta alcançar a marca histórica de cem gols com a camisa alvinegra.

Apesar de registrar números expressivos ao longo da temporada de 2026, com 15 gols e seis assistências em 32 exibições, o atacante enfrenta um momento de oscilação na frente do gol. Desde a retomada das competições após a pausa para a Copa do Mundo, o atleta atuou em cinco compromissos e marcou apenas um gol. Gabigol, como também é conhecido, acumula três partidas seguidas sem balançar as redes na tentativa de atingir o centésimo tento pelo clube.

Liderança na artilharia e números marcantes na carreira

A última bola na rede do camisa 9 aconteceu justamente na Copa Sul-Americana, quando o Santos venceu a UCV pelo placar de 4 a 2. Na atual edição do torneio continental, o Gabigol soma quatro gols e duas assistências em seis jogos disputados. Esse desempenho coloca o jogador empatado com Carlos Garcés, do Cienciano, no topo da tabela de artilheiros da competição.

Ao todo, o centroavante acumula 99 gols e 34 assistências vestindo a camisa santista em 239 partidas oficiais. Precisando de apenas uma bola na rede para atingir a marca centenária, o jogador tenta reativar a pontaria para liderar o ataque montado pelo técnico Cuca na decisão desta noite.

Paralelamente ao retrospecto pelo clube paulista, Gabriel Barbosa carrega o posto de maior artilheiro brasileiro na história dos torneios internacionais. Ao todo, ele soma 38 gols em 73 partidas disputadas. A contagem geral reúne 31 tentos anotados na Copa Libertadores, seis gols na Copa Sul-Americana e um gol marcado na Recopa Sul-Americana.

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