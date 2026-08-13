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Em busca do gol 100 pelo Santos, Gabigol tenta encerrar seca

Em busca do gol 100 pelo Santos, Gabigol tenta encerrar seca
Em busca do gol 100 pelo Santos, Gabigol tenta encerrar seca -

O Santos entra em campo nesta quinta-feira (13), às 19h, para enfrentar o Macará pelo confronto de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida disputada na Vila Belmiro tem o atacante Gabriel Barbosa como grande protagonista. Além de liderar a busca pela vaga na próxima fase do torneio, o camisa 9 tenta alcançar a marca histórica de cem gols com a camisa alvinegra.

Apesar de registrar números expressivos ao longo da temporada de 2026, com 15 gols e seis assistências em 32 exibições, o atacante enfrenta um momento de oscilação na frente do gol. Desde a retomada das competições após a pausa para a Copa do Mundo, o atleta atuou em cinco compromissos e marcou apenas um gol. Gabigol, como também é conhecido, acumula três partidas seguidas sem balançar as redes na tentativa de atingir o centésimo tento pelo clube.

Liderança na artilharia e números marcantes na carreira

A última bola na rede do camisa 9 aconteceu justamente na Copa Sul-Americana, quando o Santos venceu a UCV pelo placar de 4 a 2. Na atual edição do torneio continental, o Gabigol soma quatro gols e duas assistências em seis jogos disputados. Esse desempenho coloca o jogador empatado com Carlos Garcés, do Cienciano, no topo da tabela de artilheiros da competição.

Ao todo, o centroavante acumula 99 gols e 34 assistências vestindo a camisa santista em 239 partidas oficiais. Precisando de apenas uma bola na rede para atingir a marca centenária, o jogador tenta reativar a pontaria para liderar o ataque montado pelo técnico Cuca na decisão desta noite.

Paralelamente ao retrospecto pelo clube paulista, Gabriel Barbosa carrega o posto de maior artilheiro brasileiro na história dos torneios internacionais. Ao todo, ele soma 38 gols em 73 partidas disputadas. A contagem geral reúne 31 tentos anotados na Copa Libertadores, seis gols na Copa Sul-Americana e um gol marcado na Recopa Sul-Americana.

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