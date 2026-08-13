Polícia apreende 469kg de cocaína com rosto de Haaland; entenda

A polícia do Equador apreendeu 469 kg de cocaína escondidos em um caminhão na região de Tulcán, perto da fronteira com a Colômbia, e encontrou um detalhe inusitado na carga: os 370 pacotes levavam adesivos com o rosto do atacante norueguês Haaland. A operação aconteceu na quarta-feira (12).

Segundo as autoridades equatorianas, agentes antidrogas receberam uma denúncia anônima e abordaram o veículo na estrada Durante a inspeção, os policiais descobriram um compartimento falso instalado no caminhão. Dentro dele, encontraram os 370 blocos que totalizavam quase meia tonelada da droga. Uma mulher foi presa.

As autoridades estimaram o carregamento em aproximadamente 842 mil dólares (R$ 4,38 milhões). Entretanto, o valor poderia ultrapassar 11 milhões de dólares (R$ 57,2 milhões) nos EUA e 19,6 milhões de dólares (R$ 100 milhões) na Europa, de acordo com os cálculos divulgados pelas autoridades.

Por que os traficantes usaram a imagem de Haaland?

Traficantes costumam utilizar imagens de atletas e de outras celebridades para identificar remessas e indicar a origem da mercadoria. Ou até apontar a qual grupo criminoso ou cliente determinado carregamento pertence.

O caso também não representa uma situação isolada no futebol. Autoridades do Equador já encontraram anteriormente pacotes de drogas com a imagem do argentino Messi.

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