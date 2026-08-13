City rejeita proposta do Barcelona de R$ 360 milhões por Rodri

O Manchester City recusou uma nova proposta do Barcelona por Rodri. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (13), o clube catalão ofereceu cerca de 60 milhões de euros (R$ 360 milhões), além de bônus pelo meio-campista espanhol. No entanto, os ingleses consideraram o valor insuficiente. As informações são do jornal espanhol Sport.

A negociação, porém, continua em andamento. O City estabeleceu uma nova exigência para liberar o jogador: quer cerca de 70 milhões de libras (R$ 491,6 milhões).

Rodri, de 30 anos, já sinalizou interesse em retornar ao futebol espanhol. O volante, eleito o melhor da Copa do Mundo 2026 vê com bons olhos a possibilidade de defender o Barcelona e já teria acertado as condições salariais para uma eventual transferência.

Além disso, o contrato do jogador com o Manchester City termina em junho de 2027. Por isso, o clube inglês precisa avaliar se vale a pena manter o atleta ou aproveitar o interesse do Barcelona para realizar uma venda significativa.

City já busca substituto

Enquanto negocia a possível saída de Rodri, o Manchester City já trabalha com um plano para reforçar o meio-campo. O principal alvo é Enzo Fernández, do Chelsea.

O clube londrino, entretanto, exige 120 milhões de libras (R$ 842,8 milhões) pelo argentino e estabeleceu até a noite desta sexta-feira (14) para receber uma proposta oficial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.