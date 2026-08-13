Flaco López reage a oferta e fica no Palmeiras: “Tenho objetivos”

Autor do gol do Palmeiras no empate por 1 a 1 contra o Cerro Porteño pela Copa Libertadores, o atacante Flaco López comentou abertamente sobre a postura da diretoria no mercado de transferências. A alta cúpula do clube paulista recusou uma proposta oficial de R$ 116 milhões apresentada pelo Spartak de Moscou para contratar o jogador. Mesmo com o assédio de equipes do exterior, o centroavante reafirmou o compromisso com o projeto esportivo da equipe e celebrou a permanência no futebol brasileiro.

Durante entrevista na zona mista do estádio, o atleta expressou satisfação com a continuidade do trabalho sob o comando da comissão técnica alviverde.

“Estou muito feliz aqui, tenho muitos objetivos na frente. Eu tomei a minha decisão, que é minha e guardo para mim. Mas obviamente sempre tem proposta, sempre tem coisa”, declarou o centroavante.

Ele completou a reflexão priorizando o momento do grupo:

“Acho que agora temos que pensar no Palmeiras. Estou muito bem aqui. Temos grandes objetivos pela frente, e o futuro já é algo para daqui a pouco”.

Assédio europeu e status de jogador intocável no Palmeiras

A investida do clube russo não foi a única sondagem recebida pelo departamento de futebol do Palmeiras nos últimos meses. O Atlético de Madrid também buscou informações sobre as condições para contratar Flaco López, embora não tenha formalizado uma oferta no papel. Em ambas as procuras, a presidente Leila Pereira rechaçou qualquer tratativa, reforçando o planejamento de manter os principais nomes do plantel para brigar por conquistas de peso em 2026.

A manutenção da espinha dorsal do time consolida o camisa 42 como peça fundamental na estrutura tática da equipe. O jogador ostenta a marca de artilheiro isolado do Verdão no ano, acumulando 17 gols marcados e oito assistências distribuídas aos companheiros. O duelo diante dos paraguaios marcou a segunda apresentação do atleta como titular desde a retomada das competições após a pausa do calendário.

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