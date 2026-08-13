Atlético-MG x Grêmio (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG e Grêmio se enfrentam nesta sexta-feira (14), às 21h, na Arena do Galo, em Belo Horizonte, pela 16ª rodada do Brasileirão Feminino. Enquanto as Vingadoras apenas cumprem tabela nas rodadas finais, as Mosqueteiras buscam mais uma vitória para confirmar a classificação às quartas de final da competição.

Transmissão

A TV Brasil transmite ao vivo o confronto entre Atlético-MG e Grêmio. Assim, os torcedores poderão acompanhar a partida pela televisão aberta.

Como chega o Atlético-MG

As Vingadoras chegam ao duelo sem mais objetivos na competição. Atualmente em 13º lugar, com 13 pontos, o Atlético-MG não tem mais chances de avançar à próxima fase e também não corre risco de rebaixamento. Dessa forma, a equipe apenas cumpre tabela nas últimas rodadas.

Para o confronto, a técnica Fabi Guedes terá dois desfalques. A zagueira Hingredy segue em recuperação de uma lesão muscular, enquanto Karen Bender cumpre suspensão. Além disso, a lateral Diovana é dúvida após ficar fora da última partida por causa de um choque de cabeça.

Como chega o Grêmio

Por outro lado, o Grêmio chega motivado na luta por uma vaga no G-8. Após vencer o Cruzeiro, as Mosqueteiras entraram no grupo de classificação e ocupam atualmente a sexta posição, com 24 pontos. Portanto, uma nova vitória pode aproximar ainda mais a equipe da próxima fase.

A técnica Jéssica de Lima, entretanto, não poderá contar com a zagueira Stephanie Brito, suspensa. Além dela, seguem no departamento médico as laterais Camila Arrieta e Camila Santos, a atacante Julia Martins, a volante Amanda Brunner e a goleira Raissa.

Arbitragem

A árbitra Karina Carvalho Rocha (MS) comanda a partida. Ela terá Juliana Nascimento da Silva (MG) e Caroline Costa Silva (MG) como auxiliares.

Escalações

Atlético-MG: Weber; Nine, Barraca, Karen Cristina e Bárbara Melo (Diovana); Ju Pacheco, Laura Maria e Isadora; Anny Marabá (Amália), Thalita e Pimenta. Técnica: Fabi Guedes.

Grêmio: Sol; Rodríguez, Mónica Ramos e Day Silva; Dani Barão, Rafa Marques, Camila Pini e Allyne; Gisele, Giovaninha e Leidiane. Técnica: Jéssica de Lima.

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