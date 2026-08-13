Casemiro exalta postura de Messi após drama familiar: “Nunca vi isso”

A presença de Lionel Messi em campo na última quarta-feira (12) pela Copa das Ligas comoveu companheiros e torcedores do Inter Miami. Apenas cinco dias após o sepultamento do pai, Jorge Messi, o astro argentino participou do duelo contra o Leon. O profissionalismo demonstrado pelo camisa 10 diante do momento difícil rendeu profundos elogios do meia brasileiro Casemiro, recém-chegado à equipe norte-americana.

Em entrevista após o confronto, o volante fez questão de ressaltar o comprometimento do companheiro com o elenco e com a instituição.

“É um exemplo, porque claro que está passando por uma etapa muito ruim, mas teve um compromisso não só com os jogadores, mas com o clube, que foi incrível. Nunca tinha visto isso na minha vida. Então, a única coisa é que temos que agradecer por estar aqui. Sabemos que é um jogador importantíssimo para nós, e o compromisso que tem conosco e com o clube é algo de aplaudir”, declarou o jogador brasileiro.

Homenagens no vestiário e desabafo emocionante de Messi

Horas antes de voltar a atuar, Messi usou as redes sociais para prestar uma emocionante homenagem pública ao pai, falecido aos 68 anos de idade.

“Te amo, não sei o que fazer sem você”, publicou o atleta.

A cerimônia de despedida a Jorge Messi ocorreu no domingo passado, na Argentina, de forma reservada aos familiares.

A perda gerou uma onda de solidariedade no clube. No compromisso anterior, em que o astro desfalcou a equipe contra o Monterrey, o volante Rodrigo de Paul marcou um gol e celebrou exibindo a camisa 10 do amigo. No reencontro com a torcida em Miami, o argentino começou no banco de reservas e entrou no intervalo substituindo Daniel Pinter, autor do primeiro gol do jogo, sendo ovacionado pelo público presente.

Derrota no gramado e cenário na Copa das Ligas

Entretanto, apesar da comoção e da presença do astro no segundo tempo, o Inter Miami acabou superado pelo Leon por 3 a 2 na terceira rodada da Copa das Ligas. A equipe da casa saiu na frente com Pinter na etapa inicial, mas o time mexicano reagiu e igualou com Daniel Arcila.

Embora Yannick Bright tenha recolocado a equipe estadunidense em vantagem, os visitantes viraram o placar com tentos de Dominguez Chonteco e novamente Arcila na reta final do jogo.

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