Atlético teme ficar sem zagueiros no banco contra o Grêmio

O Atlético vive uma preocupação no sistema defensivo antes do duelo com o Grêmio, neste domingo (16), pela 23ª rodada do Brasileirão. Lyanco deixou o confronto com o Bragantino sentindo dores no pé esquerdo. A situação reduz as opções de Eduardo Domínguez para a próxima partida.

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Atualmente, Ruan Tressoldi e Vitor Hugo são os únicos zagueiros disponíveis, enquanto Léo Duarte e Vitão estão sob cuidados do departamento médico. Lyanco se machucou ainda no primeiro tempo contra o Bragantino. O defensor sofreu o problema após uma dividida com um jogador adversário e sentiu dores na sola do pé esquerdo.

Lyanco será reavaliado em Belo Horizonte

O zagueiro precisou sair durante a partida. Agora, ele será reavaliado nesta segunda-feira, quando o elenco retornar a Belo Horizonte para iniciar a preparação para o próximo compromisso. Além disso, Léo Duarte ainda não estreou pelo Atlético. O defensor chegou ao Galo para ocupar a vaga deixada por Alonso, mas sofreu uma lesão durante os treinamentos e segue em recuperação.

Vitão também está afastado por causa de uma lesão muscular. Já Iván Román deixou o elenco recentemente e partiu para o Colo-Colo, do Chile, por empréstimo, reduzindo ainda mais as alternativas para a posição. Questionado sobre a situação na entrevista coletiva, Eduardo Domínguez destacou a recuperação dos jogadores que estão no departamento médico. O treinador citou Léo Duarte e Vitão como atletas próximos de voltar às atividades.

“Eu acredito muito no grupo. O Léo está perto de voltar, também se decidiu a situação de Iván, porque acreditamos também em Vitão. É um garoto que está crescendo muito. Ele está fazendo um esforço grande para estar disponível”, afirmou Domínguez.

Com a sequência de partidas, Domínguez vem alternando a escalação para controlar o desgaste do elenco. Lyanco, inclusive, havia sido preservado anteriormente no confronto contra o Remo pelo Brasileirão. Caso o defensor não tenha condições de enfrentar o Grêmio, Tressoldi e Vitor Hugo devem formar a dupla de zaga. Por fim, o confronto está marcado para domingo, às 16h, na Arena MRV.

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