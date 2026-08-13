Reforço do Vasco é testado em função carente no elenco e agrada

Facundo Colidio já integra os treinos com o elenco do Vasco e causou excelente impressão à comissão técnica liderada por Pedro Emanuel. Nesse contexto, um dos aspectos que mais despertou interesse foi a sua habilidade marcante de atacar as costas da defesa adversária.

O atacante argentino foi um pedido expresso do diretor técnico Felipe Loureiro e do diretor de futebol Admar Lopes. Naquela oportunidade, a diretoria avaliava que o grupo necessitava urgentemente de um atleta com o perfil de segundo atacante.

Portanto, o planejamento inicial consistia em aproveitá-lo exatamente nessa função tática. Contudo, devido à recente lesão de Brenner, a comissão técnica testará Colidio como referência central do ataque.

Diante desse cenário, entre as alternativas disponíveis no plantel atual, ele exibe traços mais parecidos com os do camisa 20, jogador que vinha correspondendo em campo e se consolidando na equipe titular.

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Além disso, o clube o apresentará oficialmente nesta sexta-feira (14), no CT Moacyr Barbosa, junto com Santiago Sosa. Por fim, a diretoria projeta que a dupla estreará no domingo (16) contra o Santos, em São Januário.

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