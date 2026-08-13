Deyverson cita “responsabilidade” antes de duelo com o Mirassol

Em reencontro de jogo que aconteceu na fase de grupos da Libertadores, Mirassol e LDU abrem sua eliminatória nas oitavas de final nesta quinta-feira (13). Por conta disso, o centroavante Deyverson, que milita no time equatoriano, destacou a relevância de sua experiência com bons números na competição continental.

Ao longo de sete participações, o atleta chegou a duas finais onde venceu em 2021 (Palmeiras 2 x 1 Flamengo) e ficou com o vice-campeonato em 2024 (Atlético-MG 1 x 3 Botafogo). No período, foram 40 partidas (22 vitórias, oito empates e dez derrotas) com 11 gols e uma assistência.

Quando o assunto é enfrentar times brasileiros, Deyverson tem aproveitamento ainda mais destacado. Foram oito compromissos onde ele esteve, pelo menos, entre os relacionados com três gols e somente duas derrotas.

“A Libertadores é uma competição que conheço bem e que sempre me motiva muito. Sei da responsabilidade que tenho, mas sei que posso ajudar a LDU com experiência e vontade de decidir. Agora, é entrar focado e buscar essa classificação”, detalhou.

Em razão de ter ficado em primeiro no Grupo G, a LDU começa a eliminatória jogando no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião. O embate decisivo acontece na Casa Blanca, em Quito, na próxima quinta-feira (20). Quem passar, encara o qualificado de Palmeiras e Cerro Porteño.

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