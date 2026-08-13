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Gabriel Mec perde espaço no Grêmio após mudança de esquema

Gabriel Mec perde espaço no Grêmio após mudança de esquema
Gabriel Mec perde espaço no Grêmio após mudança de esquema -

O Grêmio passou a contar com uma nova configuração no meio-campo após a pausa para a Copa do Mundo. A mudança afetou diretamente o espaço de Gabriel Mec, que perdeu minutos com Luís Castro na sequência da temporada. O meia-atacante de 18 anos participou de apenas três dos sete jogos disputados pelo Tricolor no período. Além disso, entrou no segundo tempo em duas dessas partidas.

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A alteração promovida pelo treinador português está relacionada à utilização de três volantes. Noriega passou a atuar mais próximo da defesa, enquanto Nardoni e Villasanti aparecem lado a lado em funções mais avançadas. Dessa forma, a posição de meia central, ocupada anteriormente por Mec, deixou de existir na formação titular. O cenário também aumentou a disputa pelas vagas do setor ofensivo.

Luís Castro explica mudança no time

Luís Castro passou a utilizar Noriega como volante mais recuado, enquanto Nardoni e Villasanti aparecem mais avançados pelos lados. Dessa maneira, a posição central que Gabriel Mec ocupava anteriormente deixou de existir na formação titular. O jogador passou a disputar espaço principalmente pelas pontas do ataque.

O treinador explicou a escolha durante entrevista após a vitória sobre o São Paulo. Segundo Luís Castro, a equipe ainda está consolidando movimentos específicos dentro do novo modelo. Por isso, alguns jogadores acabam recebendo menos minutos enquanto a formação ganha consistência.

“É uma questão de opção. Para jogar o Mec neste momento, nos corredores, sai o Pavón, o Jovane, o Amuzu, o Enamorado ou sai o Mec. A concorrência é o normal. Os jogadores existem para lutar pelos lugares deles e eu existo para perceber a performance deles. Eu não posso escalar porque um jogador pode ter um nome maior que o outro, ou estar mais na moda hoje do que está o outro”, declarou o comandante português.

A o Grêmio recebeu uma oferta pelo meia-atacante, que chegou a 12 milhões de euros, aproximadamente R$ 70 milhões. No entanto, Gabriel Mec recusou novamente a transferência para o Shakhtar Donetsk. Em 2025, o Tricolor também havia aceitado uma proposta do clube ucraniano, desta vez de 15 milhões de euros, mas o jogador não concordou com a mudança.

Aumento da concorrência

Além da disputa por espaço no esquema atual, Gabriel Mec ganhou um novo concorrente para a função de criação. Filip Krovinović foi contratado pelo Grêmio para atuar na ligação entre defesa e ataque. O croata ainda depende de regularização para fazer sua estreia, enquanto Willian acertou a rescisão de contrato e Monsalve não vem sendo relacionado.

Enquanto isso, o futuro de Gabriel Mec também permanece em discussão nos bastidores. No fim de julho, a Hub Agents Sports, agência que representa o jogador, informou que clube e atleta devem voltar a conversar sobre a renovação caso uma venda não aconteça nesta janela. O atual contrato termina em junho de 2027.

As partes haviam encaminhado em maio um acordo para ampliar o vínculo até 2031, mas a renovação ainda não foi assinada. A agência também negou que Gabriel Mec tenha intenção de deixar o Grêmio ao término do contrato. Dessa forma, o meia-atacante segue como um dos principais nomes da base gremista e permanece no radar do mercado.

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