Marçal, do Botafogo, é absolvido por expulsão contra o Flu

O zagueiro/lateral-esquerdo Marçal, do Botafogo, escapou de gancho de até seis partidas. Nesta quinta-feira (13/8), a 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) absolveu o experiente atleta após a denúncia pela expulsão contra o Fluminense – mesmo fora de campo -, no último sábado (8/8).

Assim, estará à disposição para o jogo contra o Athletico, no dia 24/8, no Nilton Santos, pela 24ª rodada do Brasileirão. Antes, porém, cumpre suspensão automática no Barradão, em Salvador (BA), em jogo contra o Vitória, pela 23ª rodada, neste domingo (16/8). A informação da absolvição é da “Rádio Tupi”.

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A denúncia por parte do STJD foi através do artigo 258, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). O artigo trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva por desrespeito a arbitragem. Ele, afinal, mesmo do banco de reservas (sequer foi a campo), reclamou veementemente com o árbitro Bruno Arleu de Araújo, recebendo o segundo amarelo.

Assim, corria risco de ficar fora entre duas a seis partidas. Como a comissão optou pela absolvição, ele cumpre suspensão automática de um jogo contra o Vitória, mas volta a ficar à disposição do técnico Franclim Carvalho para encarar o Athletico, na rodada seguinte.

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