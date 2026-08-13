Vasco tenta novo empréstimo com Marcos Lamacchia antes de venda da SAF

A diretoria do Vasco planeja adquirir um novo empréstimo DIP, instrumento financeiro tradicionalmente utilizado por empresas em recuperação judicial. O valor é de R$ 120 milhões, com a Almirante Participações e Empreendimentos S.A.

No entanto, segundo o jornal O Globo, o clube quer este novo aporte para ajudar na contratação de jogadores e realizar melhorias no Centro de Treinamento. Sendo tais frentes consideradas como investimento e não como fluxo operacional, diferentemente do que ocorreu no empréstimo anterior.

Consequentemente, Marcos Lamacchia está ciente da movimentação, mas deseja que o processo competitivo da venda da SAF avance antes de liberar qualquer novo valor. A rigor, a Almirante Participações e Empreendimentos S.A figura como a favorita para adquirir a SAF do Vasco.

A lei determina que o clube não pode realizar a venda diretamente para Marcos Lamacchia antes da abertura formal da concorrência, embora o empresário possua cláusulas de preferência contratuais para cobrir eventual proposta concorrente que chegue à instituição.

Paralelamente, ainda nesta quarta-feira, o watchdog da operação, o Ministério Público e o administrador judicial emitiram pareceres favoráveis à venda da SAF do Vasco.

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Por fim, o próximo passo consiste na decisão da juíza da 4ª Vara Empresarial a respeito da autorização do procedimento competitivo, de modo que, caso a Justiça valide a operação, o edital do processo competitivo poderá ser publicado imediatamente.

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