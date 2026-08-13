Matheus Henrique, do Cruzeiro, perde jogo de volta contra o Flamengo

O Cruzeiro já tem um desfalque confirmado para o segundo jogo contra o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. Matheus Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de ida, disputada nesta quarta-feira (12), no Mineirão. Com a suspensão, o volante não poderá entrar em campo na próxima quarta (19), às 21h30, no Maracanã. O empate deixa a Raposa sem Matheus Henrique para a partida decisiva no Rio de Janeiro.

O cartão aconteceu ainda no primeiro tempo do confronto. Aos 10 minutos, Matheus Henrique acertou uma solada na perna de Bruno Henrique durante uma disputa pela bola e recebeu cartão amarelo do árbitro argentino Yael Falcón. O lance também passou por revisão do VAR. Após a partida, Matheus Henrique revelou que ficou preocupado com a possibilidade de expulsão, principalmente depois de perceber as condições da perna do atacante do Flamengo.

Matheus Henrique recebeu terceiro cartão amarelo

“Sinceramente, eu fiquei um pouco com medo quando vi a perna do Bruno Henrique. O árbitro disse que o lance foi revisto e que não teve intensidade”. O volante também explicou que o árbitro considerou que o contato ocorreu de forma parcial. “Diz ele que pegou meio de raspão. Graças a Deus não fui expulso e prejudiquei a equipe”, completou o jogador após o empate.

Apesar de ter permanecido em campo, Matheus Henrique terá de cumprir suspensão automática no jogo de volta. A situação ocorre após uma mudança no regulamento da Libertadores, que alterou o reinício da contagem de cartões amarelos. Até a última temporada, os cartões amarelos zeravam depois da fase de grupos. No entanto, agora, a limpeza da contagem acontece somente após as quartas de final.

Matheus Henrique havia começado a partida contra o Flamengo como titular. O volante entrou na vaga de Lucas Romero, que estava suspenso e não participou do primeiro duelo das oitavas no Mineirão. Além disso, o volante atuou com uma proteção facial devido a uma fratura no nariz. O jogador começou utilizando o equipamento, mas retirou a proteção poucos minutos depois por causa do incômodo durante a partida.

Bruno Henrique, por outro lado, permaneceu em campo até o início do segundo tempo. O atacante foi substituído por Pedro e deixou o Mineirão mancando após o lance. Logo depois, o jogador criticou a decisão da arbitragem de não aplicar o cartão vermelho ao volante cruzeirense.

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