Fred rescinde com Fenerbahçe e fica perto de fechar com Atlético

O Atlético está perto de anunciar Fred como novo reforço para a sequência da temporada. O meia de 33 anos chegou a um acordo para rescindir seu contrato com o Fenerbahçe, da Turquia. Com a saída definida, o jogador ficou livre para avançar no acerto com o clube mineiro. Fred é aguardado em Belo Horizonte na próxima semana para realizar os procedimentos finais antes da assinatura do contrato.

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O Galo já tem as bases do acordo definidas com o estafe do jogador. O clube mineiro pagará 2 milhões de euros ao Fenerbahçe pela liberação, valor equivalente a cerca de R$ 11,9 milhões na cotação atual. Além disso, a negociação prevê mais 500 mil euros em metas esportivas. A quantia representa aproximadamente R$ 2,9 milhões.

Fred encaminha chegada ao Galo

Atlético e Fred trabalhavam na negociação antes mesmo da abertura da atual janela de transferências. O estafe do jogador, representado por Marcelo Pettinati, viajou à Turquia para conduzir as tratativas diretamente com o clube. O contrato de Fred com o Fenerbahçe tinha validade até o meio de 2027.

Após as conversas entre as partes, porém, o clube turco concordou com a rescisão mediante à compensação financeira definida no acordo. O jogador também já acertou com o Atlético as condições contratuais. O vínculo com o Galo terá duração de três anos e meio, enquanto as bases salariais já foram estabelecidas entre o clube e os representantes do atleta.

Na Turquia, Fred participou normalmente da preparação do Fenerbahçe para a temporada. O meia também entrou em campo nos jogos da equipe pela fase preliminar da Liga dos Campeões. A última participação aconteceu na terça-feira, na vitória sobre o Sturm Graz, da Áustria. Fred começou no banco de reservas e entrou durante o segundo tempo. Logo depois, o jogador cumprimentou os torcedores do Fenerbahçe em um momento que teve clima de despedida.

Dessa forma, o caminho para a transferência ao futebol brasileiro está aberto. O anúncio oficial pelo Atlético deve ocorrer nos próximos dias, após a conclusão dos procedimentos necessários para formalizar a contratação. Fred será o terceiro reforço anunciado pelo Atlético nesta janela de transferências. Anteriormente, o clube confirmou as chegadas do zagueiro Léo Duarte e do atacante Thiago Borbas para a sequência da temporada.

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