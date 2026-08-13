Coventry x Monaco: onde assistir, escalações e arbitragem

A pré-temporada europeia 2026/27 está chegando ao fim, com as equipes realizando seus últimos amistosos preparatórios antes de estrearem em suas respectivas ligas. E, nesta sexta-feira (13/8), há um encontro entre Coventry City, time inglês que está de volta à Premier League após 25 anos, com o Monaco, comandado pelo brasileiro Filipe Luís.

A bola rola às 15h30 (de Brasília) no Coventry Building Society Arena, casa dos ingleses, que contam com a lenda Frank Lampard como treinador. Vejamos, então, como chegam as equipes para o duelo desta sexta.

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Como chega o Coventry

O Coventry, se preparando para retornar à Premier League após longos 25 anos de espera, chega com moral para encarar o Monaco. Afinal, não perdeu em seus dois amistosos. Primeiro, ficou no 0 a 0 com o Northampton, no dia 18 de julho. Após período de treinos, voltou a campo no último sábado (8/8), quando bateu o Espanyol por 3 a 1.

A equipe inglesa, aliás, se reforçou. Primeiro, comprou em definitivo o goleiro Carl Rushworth junto ao Brighton por 25 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões no câmbio atual). Antes emprestado, foi peça-chave na campanha de acesso. Além disso, o time de Frank Lampard acertou o retorno do meia brasileiro Gustavo Hamer, de 29 anos, que volta após três temporadas no Sheffield United.

Como chega o Monaco

O Monaco não fica para trás no quesito animação para este último amistoso antes de estrear na Ligue 1. Isso porque a equipe de Filipe Luís venceu três de seus cinco jogos preparatórios, sendo o último uma virada incrível em pleno Anfield diante do Liverpool, por 3 a 2. Antes, aliás, vencera também o Getafe (1 a 0) e Saint Priest (5 a 2). Houve tempo também para o empate em 2 a 2 com o Cercle Brugge e, por fim, a derrota por 2 a 0 para o Sporting.

A notícia mais quente envolvendo a equipe do Principado é acerca de Paul Pogba. Após apenas seis partidas em 25/26 e diversas lesões, o campeão do mundo em 2018 pela França está fora dos planos de Filipinho e deverá rescindir seu contrato. Ansu Fati, craque ex-Barcelona, foi comprado em definitivo, mas ainda não atuou nesta pré-temporada.

Coventry x Monaco

Amistoso Internacional

Data e horário: sexta-feira, 14/8/2026, às 15h30 (de Brasília)

Local: Coventry Building Society Arena, em Coventry (ING)

COVENTRY: Rushworth; Ewijk, Amenda, Kitching e DaSilva; Onyeka, Grimes, Tchaouna, Sakamoto e Thomas-Asante; Simms. Técnico: Frank Lampard.

MONACO: Hradecky; Vanderson, Sané, Dier e Nazinho; Detourbet, Camara, Cabral e Golovin; Abline e Biereth. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Não divulgado

Assistentes: Não divulgado

Onde assistir: Sem transmissão confirmada no Brasil

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