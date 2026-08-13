Demissão, testes e formato: Globo prepara “dança das cadeiras” no esporte

A demissão da jornalista Joanna de Assis faz parte de um movimento maior e mais intenso do esporte na Globo. Além das saídas previstas, a emissora também vinha promovendo “testes” com Duda Dalponte em sua grade e estudando formatos com mais destaque a nomes mais espontâneos. A mudança no setor deve, inclusive, se sustentar nesse pilar.

O canal trabalha com objetivo de oferecer mais espaço para explorar a imagem e o apelo popular de nomes que já têm boa aceitação externa. Neste sentido, Tiago Medeiros, que nacionalmente participa do ‘Bora pro Jogo’, e Fred Bruno, do Globo Esporte de São Paulo devem ter destaque. Duda Dalponte tem substituído Alex Escobar no Ge do Rio e também está inserida no planejamento, segundo o jornal O Dia.

Duda tem comandado a atração carioca há duas semanas, desde que Alex Escobar entrou de férias e mais recentemente passou por uma cirurgia para retirar um tumor no timo. Nesse período, a comunicadora recebeu elogios internos e rolavam rumores de novas oportunidades na casa.

A Globo tem feito movimentos a fim de suprir a escassez feminina neste tipo de função no canal. Além de Dalponte, a repórter Lívia Laranjeira também tem ganhado mais espaço e assumiu o bloco esportivo do Bom Dia Rio, no lugar de Débora Gares.

Fred Bruno

O apresentador tem feito sucesso internamente desde o início da trajetória no Globo Esporte de São Paulo, há dois anos. Tanto que ele também passou a figurar no time da GeTV e participa como um dos rostos da equipe de reportagem do projeto digital.

Fred conseguiu, logo na primeira semana de casa, elevar a audiência do programa paulista em 5,5% em relação à média antes de sua chegada.

A atuação do novo apresentador rendeu elogios até de colegas de profissão de emissoras concorrentes. “Não o conheço pessoalmente, mas ele está de parabéns! Lançou a tese de muitos que “na TV tem que ser bonito” para o espaço. Ora, o talento é o que importa. O moço está de parabéns e emplacou legal e de cara. Muito bom”, enalteceu Milton Neves.

Mudanças na Globo

Além de estudar novos modelos e formatos para o setor esportivo, a emissora também tem promovido mudanças nas equipes. Isso envolve tanto promoções quanto chegadas e saídas. O caso mais recente foi da jornalista Joanna de Assis, após 20 anos de empresa.

Joanna chegou ao canal em 2006, mas só ganhou oportunidade como âncora em programa esportivo em março de 2025. Ela assumiu o comando do Tá On, do SporTV, e permanecia na função até o dias atuais. Segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, a apresentadora só soube da demissão quando chegou para trabalhar na última quarta-feira (12).

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