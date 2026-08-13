Fluminense tem números baixos no ataque após Copa do Mundo

O Fluminense enfrentou a reta final da passagem de Luis Zubeldía pelo comando técnico com um problema cada vez mais evidente. Isto é, a enorme dificuldade para marcar gols. Desde a retomada do calendário após a pausa para a Copa do Mundo, o Tricolor balançou as redes apenas quatro vezes em sete partidas, alcançando uma média de 0,51 gol por jogo. O levantamento foi feito pelo fluzao.xyz

O desempenho colocou o clube como o terceiro pior ataque entre os participantes da Série A no período, ficando à frente apenas de Chapecoense e RB Bragantino. ao passo que o Coritiba marcou menos, mas disputou somente quatro confrontos.

Por conseguinte, a maior parte dessa explicação reside justamente na baixa produção dos homens de frente. Entre os atacantes, apenas Hulk balançou as redes nesse intervalo, ao converter um pênalti contra o Grêmio.

Em contrapartida, os outros três gols foram anotados pelo zagueiro Ignácio, duas vezes, e pelo volante Martinelli. Consequentemente, o cenário ficou ainda mais complicado com a grave lesão de John Kennedy. Ele é o principal artilheiro do Fluminense na temporada com 14 gols, cujo retorno aos gramados não ocorrerá em 2026.

Resultados determinantes por demissão

Essa sequência negativa acabou determinando o encerramento do trabalho. Nesta quinta-feira (13), a direção do Fluminense demitiu Luis Zubeldía e encerrou oficialmente a passagem do treinador pelo clube.

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Os dirigentes precisarão buscar um novo comandante. A missão de encontrar respostas imediatas para um setor ofensivo que produziu somente quatro tentos em sete compromissos desde a retomada do futebol nacional.

O substituto interino para o duelo contra o Palmeiras, no sábado (15), às 16h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, será o auxiliar-técnico permanente Marcão.

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