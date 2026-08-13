Endrick volta a ser o mais novo a usar a 9 do Real desde os anos 70

Endrick está de volta ao Real Madrid para a temporada 2026/27, após o período de empréstimo ao Lyon. O atacante retorna ao clube com uma das camisas mais simbólicas do elenco: a número 9. A numeração, que já havia sido utilizada pelo brasileiro antes da ida para a França, coloca novamente Endrick em uma posição de destaque dentro da história do clube.

LEIA MAIS: Real Madrid vence o Deportivo e fatura o troféu Teresa Herrera

Aos 20 anos, o atacante será o jogador mais jovem a vestir a camisa 9 do Real Madrid desde os anos 1970, de acordo com levantamento histórico sobre os jogadores que utilizaram o número. O brasileiro aparece atrás apenas de Juan Planelles e Santillana no ranking dos mais jovens da lista, ambos com 19 anos.

Planelles utilizou a 9 na temporada 1970/71, enquanto Santillana vestiu o número entre 1971/72 e 1972/73. Depois deles, Endrick, aos 20 anos, aparece à frente de nomes que também marcaram época com a numeração. Entre eles Emilio Butragueño, que tinha 21 anos quando passou a utilizá-la, e Luis Enrique, também aos 21.

A relação mostra como a camisa 9 do Real Madrid atravessou diferentes gerações e esteve associada a atacantes de perfis distintos. Ao longo das décadas, o número foi vestido por jogadores que se tornaram referência do clube. Inclusive, Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo e, mais recentemente, Kylian Mbappé.

Endrick usou o número em sua primeira passagem pelo Real

Endrick já havia recebido a camisa 9 em sua primeira passagem pelo elenco principal. Na ocasião, aos 19 anos, tornou-se o jogador mais jovem do século a utilizar a numeração em jogos oficiais pelo Real Madrid. Aliás, o atacante chegou a estrear com o número justamente em uma temporada de forte expectativa sobre seu futuro no clube.

O empréstimo ao Lyon, oficializado pelo Real Madrid em dezembro de 2025 até o fim da temporada europeia, permitiu ao brasileiro ganhar minutos e protagonismo longe de Madri. Assim, na França, Endrick encerrou a passagem com oito gols e sete assistências em 20 partidas, desempenho que ajudou a recolocá-lo nos planos do clube espanhol.

Real Madrid definiu o retorno do atacante ainda durante a temporada. Em maio, o clube já havia informado ao jogador que ele fazia parte dos planos para 2026/27, com a expectativa de integração ao elenco profissional.

Agora, a manutenção da camisa 9 acrescenta um componente simbólico ao retorno. Dessa maneira, aos 20 anos, Endrick volta a vestir um número que, no Real Madrid, carrega décadas de história e que já esteve nas costas de alguns dos principais atacantes do futebol mundial.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.